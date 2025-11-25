«Оттава» впервые с 2021 года обыграла «Колорадо», Ничушкин забил гол Сегодня, 06:12 Автор: Андрей Моисеев









«Оттава» выиграла у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в столице Канады завершился со счётом 5:2. В составе победителей отличились Ник Казинс (24-я минута), Ридли Грейг (35), Клод Жиру (43), Брэди Ткачук (58) и Тим Штюцле (59). У проигравших шайбы забросили Паркер Келли (35) и Валерий Ничушкин (44). Защитник «Сенаторз» Артём Зуб записал на свой счёт две результативные передачи. Нападающий «Эвеланш» Ничушкин забил первый гол за последние 11 игр. Форвард гостей Захар Бардаков не отметился результативными действиями. В следующем матче «Оттава» встретится 1 февраля с «Нью-Джерси», «Колорадо» 30 января сыграет с «Монреалем».

Фото: USA Today Sports















