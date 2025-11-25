Хоккей-обозрение

«Оттава» впервые с 2021 года обыграла «Колорадо», Ничушкин забил гол

Сегодня, 06:12 Автор: Андрей Моисеев




Валерий Ничушкин, Колорадо Эвеланш

«Оттава» выиграла у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в столице Канады завершился со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Ник Казинс (24-я минута), Ридли Грейг (35), Клод Жиру (43), Брэди Ткачук (58) и Тим Штюцле (59). У проигравших шайбы забросили Паркер Келли (35) и Валерий Ничушкин (44).

Защитник «Сенаторз» Артём Зуб записал на свой счёт две результативные передачи. Нападающий «Эвеланш» Ничушкин забил первый гол за последние 11 игр. Форвард гостей Захар Бардаков не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Оттава» встретится 1 февраля с «Нью-Джерси», «Колорадо» 30 января сыграет с «Монреалем».
Фото: USA Today Sports







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


«Сан-Хосе» заинтересован в приобретении Панарина
Бретт Халл заявил, что Овечкин не заберёт у Гретцки титул величайшего хоккеиста
В США назвали пять команд, в которые может перейти Панарин
«Оттава» впервые с 2021 года обыграла «Колорадо», Ничушкин забил гол
19-й гол Марченко в сезоне помог «Коламбусу» обыграть «Филадельфию»
«Рейнджерс» без Панарина проиграли «Айлендерс»
Панарин больше не сыграет за «Рейнджерс» до олимпийской паузы
В КХЛ сняли на видео победный гол «Салавата Юлаева» в матче с «Ак Барсом»
ЦСКА в третий раз в сезоне КХЛ обыграл московское «Динамо»
«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» КХЛ


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449