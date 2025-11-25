В США назвали пять команд, в которые может перейти Панарин

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин пропустил сегодняшний матч регулярного чемпионата с «Айлендерс». Ожидается, что хоккеист не примет участия в оставшихся играх команды до олимпийской паузы.

Обозреватель USA Today Майк Брем назвал пять клубов, которые могут реально претендовать на российского игрока.

«Каролина» в последние два сезона активно действовала перед дедлайном. Джейка Гюнцеля и Микко Рантанена в итоге сохранить не удалось, но это им не помешает вновь попытаться усилить состав. У команды есть свободные средства под потолком зарплат и выбор в первом раунде драфта.

«Детройт» имеет неплохие шансы на попадание в плей-офф впервые за девять лет и также нуждается в усилении. Панарин может снова сыграть вместе с Патриком Кейном, с которым они выступали в «Чикаго» и «Рейнджерс».

«Далласу» необходимо усиление, так как Тайлер Сегин, скорее всего, выбыл до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки.

«Лос-Анджелес» уже сейчас должен искать замену Анже Копитару, который проводит последний сезон в НХЛ.

У «Вегаса» неважная ситуация с потолком зарплат. Но когда это их останавливало?