Бретт Халл заявил, что Овечкин не заберёт у Гретцки титул величайшего хоккеиста

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Бретт Халл заявил, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сможет забрать у Уэйна Гретцки титул величайшего хоккеиста.

«Гретцки останется величайшим, сколько бы голов ни забил Овечкин. 2500 очков и 1600 пасов он точно не отдаст. У Уэйна больше ассистов, чем очков у любого другого игрока» – заявил Халл в подкасте Ice Guardians Podcast.

Гретцки за карьеру в НХЛ набрал 2857 (894+1963) очков и с большим отрывом лидирует по системе «гол+пас» в истории лиги. Овечкин забросил 919 шайб и на 25 голов опережает всех, в том числе легендарного канадского хоккеиста.

Бретт Халл имеет в активе 1391 результативный балл и идёт 25-м в списке лучших бомбардиров НХЛ.

В этом сезоне российский хоккеист в 54 матчах забил 22 гола и отдал 23 результативные передачи.