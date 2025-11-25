«Сан-Хосе» заинтересован в приобретении Панарина

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» заинтересован в приобретении Артемия Панарина. Представители команды недавно интересовались условиями возможной сделки. Также сообщается, что сам хоккеист не против такого варианта продолжения карьеры, передаёт San Jose Hockey Now.

В «Сан-Хосе» в этом сезоне на первую роль вышел 19-летний Маклин Селебрини, но глубины состава для участия в плей-офф не хватает. Многие болельщики «Шаркс» в своих комментариях против прихода дорогостоящего ветерана и обращают внимание руководства клуба на проблемы в защите.

Сегодня «синерубашечники» вывели игрока из состава и, судя по всему, в ближайшие дни может поступить информация об обмене. Среди претендентов на Панарина также называют «Каролину», «Детройт», «Лос-Анджелес», «Даллас», «Вегас», «Вашингтон» и «Колорадо».

«Акулы» занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Панарин перешёл в «Рейнджерс» летом 2019 года и за семь сезонов набрал 607 (205+402) очков в 482 матчах.