Хоккей-обозрение

«Сан-Хосе» заинтересован в приобретении Панарина

Сегодня, 11:16 Автор: Андрей Моисеев




Артемий Панарин, Нью-Йорк Рейнджерс

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» заинтересован в приобретении Артемия Панарина. Представители команды недавно интересовались условиями возможной сделки. Также сообщается, что сам хоккеист не против такого варианта продолжения карьеры, передаёт San Jose Hockey Now.

В «Сан-Хосе» в этом сезоне на первую роль вышел 19-летний Маклин Селебрини, но глубины состава для участия в плей-офф не хватает. Многие болельщики «Шаркс» в своих комментариях против прихода дорогостоящего ветерана и обращают внимание руководства клуба на проблемы в защите.

Сегодня «синерубашечники» вывели игрока из состава и, судя по всему, в ближайшие дни может поступить информация об обмене. Среди претендентов на Панарина также называют «Каролину», «Детройт», «Лос-Анджелес», «Даллас», «Вегас», «Вашингтон» и «Колорадо».

«Акулы» занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Панарин перешёл в «Рейнджерс» летом 2019 года и за семь сезонов набрал 607 (205+402) очков в 482 матчах.
Фото: USA Today Sports







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


«Сан-Хосе» заинтересован в приобретении Панарина
Бретт Халл заявил, что Овечкин не заберёт у Гретцки титул величайшего хоккеиста
В США назвали пять команд, в которые может перейти Панарин
«Оттава» впервые с 2021 года обыграла «Колорадо», Ничушкин забил гол
19-й гол Марченко в сезоне помог «Коламбусу» обыграть «Филадельфию»
«Рейнджерс» без Панарина проиграли «Айлендерс»
Панарин больше не сыграет за «Рейнджерс» до олимпийской паузы
В КХЛ сняли на видео победный гол «Салавата Юлаева» в матче с «Ак Барсом»
ЦСКА в третий раз в сезоне КХЛ обыграл московское «Динамо»
«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» КХЛ


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449