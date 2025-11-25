«Авангард» обыграл «Трактор» и одержал шестую победу подряд Вчера, 18:48 Автор: Андрей Моисеев









«Авангард» выиграл у «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок в Омске завершился со счётом 1:0. Единственную шайбу на 55-й минуте забросил Майкл Маклауд. Подопечные Ги Буше одержали шестую победу подряд в чемпионате. Омские хоккеисты набрали 71 очко и переместились на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. У челябинцев 50 баллов и они идут седьмыми на Востоке. Следующий матч «Авангард» проведёт 1 февраля против московского «Динамо», «Трактор» 31 января сыграет с «Сибирью».

















