Хоккей-обозрение

«Авангард» обыграл «Трактор» и одержал шестую победу подряд

Вчера, 18:48 Автор: Андрей Моисеев




Авангард — Трактор, 29 января 2026

«Авангард» выиграл у «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок в Омске завершился со счётом 1:0.

Единственную шайбу на 55-й минуте забросил Майкл Маклауд.

Подопечные Ги Буше одержали шестую победу подряд в чемпионате.

Омские хоккеисты набрали 71 очко и переместились на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. У челябинцев 50 баллов и они идут седьмыми на Востоке.

Следующий матч «Авангард» проведёт 1 февраля против московского «Динамо», «Трактор» 31 января сыграет с «Сибирью».










Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


«Авангард» обыграл «Трактор», в КХЛ сняли видео драки Чеккони и Никонова
«Авангард» обыграл «Трактор» и одержал шестую победу подряд
«Сан-Хосе» заинтересован в приобретении Панарина
Бретт Халл заявил, что Овечкин не заберёт у Гретцки титул величайшего хоккеиста
В США назвали пять команд, в которые может перейти Панарин
«Оттава» впервые с 2021 года обыграла «Колорадо», Ничушкин забил гол
19-й гол Марченко в сезоне помог «Коламбусу» обыграть «Филадельфию»
«Рейнджерс» без Панарина проиграли «Айлендерс»
Панарин больше не сыграет за «Рейнджерс» до олимпийской паузы
В КХЛ сняли на видео победный гол «Салавата Юлаева» в матче с «Ак Барсом»


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449