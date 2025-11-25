«Авангард» обыграл «Трактор», в КХЛ сняли видео драки Чеккони и Никонова

В Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Авангард» и «Трактор». Единственную шайбу на 55-й минуте встречи забросил Майкл Маклауд с передач Эндрю Потуральски и Дамира Шарипзянова.
На 19-й минуте первого периода защитник хозяев Джозеф Чеккони (188 см, 101 кг) подрался с нападающим гостей Андреем Никоновым (196 см, 96 кг).
В этом сезоне 28-летний американец записал на свой счёт 12 результативных передач, в активе россиянина 8 (5+3) очков.
«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Трактор» идёт седьмым на Востоке.
Следующий матч между командами пройдёт 15 февраля в Омске.