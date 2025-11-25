Хоккей-обозрение

«Вашингтон» обыграл «Детройт», Овечкин сделал 24-ю передачу в сезоне

Сегодня, 06:28 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

«Вашингтон» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Литтл Сизарс-арены» завершился со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Ник Дауд (7-я минута, победный буллит), Дилан Строум (50), Деклан Чисхольм (55). У проигравших шайбы забросили Бен Шьяро (30) и Алекс Дебринкэт (59).

Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду более 14 минут, сделал четыре броска и отметился передачей.

Форвард «Ред Уингз» Патрик Кейн сделал ассист и стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ среди игроков, родившихся в США. На счету игрока 1375 очков.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт 1 февраля против «Каролины», «Детройт» 31 января сыграет с «Колорадо».
Фото: USA Today Sports







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Овечкин отдал 750-ю голевую передачу в НХЛ и попал в компанию к Малкину
Нападающий «Монреаля» Демидов обошёл всех новичков в бомбардирской гонке НХЛ
Кучеров на одно очко сократил отставание от Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ
В НХЛ сняли на видео силовой приём Овечкина, 27-ю шайбу Кучерова и гол Капризова
Овечкин в матче НХЛ силовыми приемами уронил на лёд канадца и шведа
«Вашингтон» обыграл «Детройт», Овечкин сделал 24-ю передачу в сезоне
Гол и передача Кучерова помогли «Тампа-Бэй» обыграть «Виннипег»
Гол Чинахова с передачи Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Чикаго»
Чеккони и Никонов устроили драку в матче «Авангарда» и «Трактора»
«Авангард» обыграл «Трактор» и одержал шестую победу подряд


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449