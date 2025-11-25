«Вашингтон» обыграл «Детройт», Овечкин сделал 24-ю передачу в сезоне Сегодня, 06:28 Автор: Андрей Моисеев









«Вашингтон» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Литтл Сизарс-арены» завершился со счётом 4:3. В составе победителей отличились Ник Дауд (7-я минута, победный буллит), Дилан Строум (50), Деклан Чисхольм (55). У проигравших шайбы забросили Бен Шьяро (30) и Алекс Дебринкэт (59). Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду более 14 минут, сделал четыре броска и отметился передачей. Форвард «Ред Уингз» Патрик Кейн сделал ассист и стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ среди игроков, родившихся в США. На счету игрока 1375 очков. Следующий матч «Вашингтон» проведёт 1 февраля против «Каролины», «Детройт» 31 января сыграет с «Колорадо».

Фото: USA Today Sports















