Гол Чинахова с передачи Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Чикаго»

«Питтсбург» переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 6:2. В составе победителей отличились Коннор Дьюар (12-я минута, 54), Бенжамин Киндел (26), Егор Чинахов (36), Энтони Манта (37) и Райан Ши (40). У проигравших шайбы забросили Коннор Мёрфи (10) и Коннор Бедард (55). Нападающий «Пингвинз» Чинахов забросил девятую шайбу в сезоне с передачи Евгения Малкина. Подопечные Дэна Мьюза одержали пятую победу подряд. В следующем матче «Питтсбург» 31 января сыграет с «Рейнджерс», «Чикаго» в этот же день встретится с «Коламбусом».

