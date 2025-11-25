Хоккей-обозрение

Гол Чинахова с передачи Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Чикаго»

«Питтсбург» переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Коннор Дьюар (12-я минута, 54), Бенжамин Киндел (26), Егор Чинахов (36), Энтони Манта (37) и Райан Ши (40). У проигравших шайбы забросили Коннор Мёрфи (10) и Коннор Бедард (55).

Нападающий «Пингвинз» Чинахов забросил девятую шайбу в сезоне с передачи Евгения Малкина.

Подопечные Дэна Мьюза одержали пятую победу подряд.

В следующем матче «Питтсбург» 31 января сыграет с «Рейнджерс», «Чикаго» в этот же день встретится с «Коламбусом».
