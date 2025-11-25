Гол и передача Кучерова помогли «Тампа-Бэй» обыграть «Виннипег»

«Тампа» обыграла «Виннипег» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на «Бенчмарк Интернейшнл-Арене» завершилась со счётом 4:1.
Шайбы в игре забросили: Доминик Джеймс (15-я минута), Даррен Рэддиш (22), Янни Гурд (36), Никита Кучеров (59) — Кайл Коннор (33).
Форвард «Лайтнинг» Кучеров отметился заброшенной шайбой и результативной передачей на Гурда.
В этом сезоне российский нападающий в 48 поединках набрал 82 (27+55) очка и занимает третье место в гонке бомбардиров.
«Тампа» набрала 72 очка и продолжает лидировать турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче подопечные Джона Купера 2 февраля сыграют с «Бостоном».