Гол и передача Кучерова помогли «Тампа-Бэй» обыграть «Виннипег»

Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг

«Тампа» обыграла «Виннипег» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на «Бенчмарк Интернейшнл-Арене» завершилась со счётом 4:1.

Шайбы в игре забросили: Доминик Джеймс (15-я минута), Даррен Рэддиш (22), Янни Гурд (36), Никита Кучеров (59) — Кайл Коннор (33).

Форвард «Лайтнинг» Кучеров отметился заброшенной шайбой и результативной передачей на Гурда.

В этом сезоне российский нападающий в 48 поединках набрал 82 (27+55) очка и занимает третье место в гонке бомбардиров.

«Тампа» набрала 72 очка и продолжает лидировать турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче подопечные Джона Купера 2 февраля сыграют с «Бостоном».
