Овечкин в матче НХЛ силовыми приемами уронил на лёд канадца и шведа Сегодня, 06:52 Автор: Андрей Моисеев









В Детройте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ред Уингз» принимали «Вашингтон». Встреча закончилась со счётом 4:3 в пользу столичных хоккеистов. В серии послематчевых буллитов победную шайбу забросил Ник Дауд. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отдал результативный пас на Дилана Строума. В первом периоде российский хоккеист в ходе одной смены применил два эффектных силовых приёма. Поочерёдно пострадали шведский форвард Эльмер Сёдерблом и канадский защитник Бен Шьяро. В этом сезоне Овечкин в 55 матчах набрал 46 (22+24) очков и догнал Тома Уилсона в списке лучших бомбардиров команды. В следующем матче «Вашингтон» 1 февраля сыграет с «Каролиной».

