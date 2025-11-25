Овечкин в матче НХЛ силовыми приемами уронил на лёд канадца и шведа

В Детройте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ред Уингз» принимали «Вашингтон». Встреча закончилась со счётом 4:3 в пользу столичных хоккеистов.
В серии послематчевых буллитов победную шайбу забросил Ник Дауд.
Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отдал результативный пас на Дилана Строума.
В первом периоде российский хоккеист в ходе одной смены применил два эффектных силовых приёма. Поочерёдно пострадали шведский форвард Эльмер Сёдерблом и канадский защитник Бен Шьяро.
В этом сезоне Овечкин в 55 матчах набрал 46 (22+24) очков и догнал Тома Уилсона в списке лучших бомбардиров команды.
В следующем матче «Вашингтон» 1 февраля сыграет с «Каролиной».