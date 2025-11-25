Хоккей-обозрение

В НХЛ сняли на видео силовой приём Овечкина, 27-ю шайбу Кучерова и гол Капризова

Сегодня, 07:39 Автор: Андрей Моисеев




Андрей Свечников, Каролина Харрикейнз

В ночь на 30 января в Национальной хоккейной лиге уже состоялись 11 из 15 матчей. Во многих из них отличились российские хоккеисты.

«Каролина» обыграла «Юту» (5:4). Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников на 4-й минуте открыл счёт в матче.

За две минуты до конца основного времени хоккеист оформил дубль.

«Миннесота» выиграла у «Калгари» (4:1). Форвард «Уайлд» Данила Юров отличился восьмой раз в сезоне с помощью Владимира Тарасенко.

Кирилл Капризов установил окончательный счёт.

«Вашингтон» победил «Детройт» в серии буллитов (4:3). Капитан «столичных» Александр Овечкин отметился результативной передачей.

В первом периоде 40-летний игрок эффектными силовыми приемами уронил на лёд канадца и шведа.

«Питтсбург» одержал победу над «Чикаго» (6:2). Егор Чинахов поразил ворота Арвида Сёдерблома с передачи Евгения Малкина.

«Тампа» на своём льду обыграла «Виннипег» (4:1). Никита Кучеров забросил 27-ю шайбу в сезоне.

«Бостон» выиграл у «Филадельфии» (6:3). В конце второго периода отличился форвард «Флайерз» Никита Гребёнкин.

Марат Хуснутдинов забил шестую шайбу своей команды.

Матвей Мичков в большинстве забил 13-й гол в текущем чемпионате.
