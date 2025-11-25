В НХЛ сняли на видео силовой приём Овечкина, 27-ю шайбу Кучерова и гол Капризова

В ночь на 30 января в Национальной хоккейной лиге уже состоялись 11 из 15 матчей. Во многих из них отличились российские хоккеисты.
«Каролина» обыграла «Юту» (5:4). Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников на 4-й минуте открыл счёт в матче.
За две минуты до конца основного времени хоккеист оформил дубль.
«Миннесота» выиграла у «Калгари» (4:1). Форвард «Уайлд» Данила Юров отличился восьмой раз в сезоне с помощью Владимира Тарасенко.
Кирилл Капризов установил окончательный счёт.
«Вашингтон» победил «Детройт» в серии буллитов (4:3). Капитан «столичных» Александр Овечкин отметился результативной передачей.
В первом периоде 40-летний игрок эффектными силовыми приемами уронил на лёд канадца и шведа.
«Питтсбург» одержал победу над «Чикаго» (6:2). Егор Чинахов поразил ворота Арвида Сёдерблома с передачи Евгения Малкина.
«Тампа» на своём льду обыграла «Виннипег» (4:1). Никита Кучеров забросил 27-ю шайбу в сезоне.
«Бостон» выиграл у «Филадельфии» (6:3). В конце второго периода отличился форвард «Флайерз» Никита Гребёнкин.
Марат Хуснутдинов забил шестую шайбу своей команды.
Матвей Мичков в большинстве забил 13-й гол в текущем чемпионате.