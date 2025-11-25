Кучеров на одно очко сократил отставание от Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ Сегодня, 08:14 Автор: Андрей Моисеев









Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров набрал два очка в матче с «Виннипегом» и продолжает занимать третье место в гонке бомбардиров текущего сезона НХЛ. Российский хоккеист отметился результативной передачей и забросил шайбу в пустые ворота за минуту до конца основного времени. На счету лидера «Лайтнинг» 82 (27+55) очка в 48 играх. Лидируют в списке самых результативных по системе «гол+пас» Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (93, 34+59) и Натан Маккиннон из «Колорадо» (88, 38+50). Четвёртую строчку занимает 19-летний Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» (79, 27+52). Замыкает пятёрку лучших форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль (77, 26+51), в поединке с «Шаркс» записавший на свой счёт гол и две передачи. «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 66 (29+37) баллов и занимает седьмое место в списке.

