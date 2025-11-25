Хоккей-обозрение

Нападающий «Монреаля» Демидов обошёл всех новичков в бомбардирской гонке НХЛ

Сегодня, 08:36 Автор: Андрей Моисеев




Иван Демидов, Монреаль Канадиенс

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов записал на свой счёт две результативные передачи в матче против «Колорадо» (7:3) и набрал 45-е очко в этом сезоне. На счету 20-летнего форварда 11 шайб и 34 ассиста в 54 играх.

Российский хоккеист на два балла опередил Беккетта Сеннеке из «Анахайма» в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков (43, 18+25).

На третьей строчке расположился защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер (36, 14+22).

«Монреаль» набрал 67 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче подопечные Мартена Сан-Луи 1 февраля сыграют с «Баффало».
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Овечкин отдал 750-ю голевую передачу в НХЛ и попал в компанию к Малкину
Нападающий «Монреаля» Демидов обошёл всех новичков в бомбардирской гонке НХЛ
Кучеров на одно очко сократил отставание от Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ
В НХЛ сняли на видео силовой приём Овечкина, 27-ю шайбу Кучерова и гол Капризова
Овечкин в матче НХЛ силовыми приемами уронил на лёд канадца и шведа
«Вашингтон» обыграл «Детройт», Овечкин сделал 24-ю передачу в сезоне
Гол и передача Кучерова помогли «Тампа-Бэй» обыграть «Виннипег»
Гол Чинахова с передачи Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Чикаго»
Чеккони и Никонов устроили драку в матче «Авангарда» и «Трактора»
«Авангард» обыграл «Трактор» и одержал шестую победу подряд


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449