Нападающий «Монреаля» Демидов обошёл всех новичков в бомбардирской гонке НХЛ

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов записал на свой счёт две результативные передачи в матче против «Колорадо» (7:3) и набрал 45-е очко в этом сезоне. На счету 20-летнего форварда 11 шайб и 34 ассиста в 54 играх.

Российский хоккеист на два балла опередил Беккетта Сеннеке из «Анахайма» в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков (43, 18+25).

На третьей строчке расположился защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер (36, 14+22).

«Монреаль» набрал 67 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче подопечные Мартена Сан-Луи 1 февраля сыграют с «Баффало».