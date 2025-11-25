Овечкин отдал 750-ю голевую передачу в НХЛ и попал в компанию к Малкину

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (4:3 Б).

40-летний хоккеист сделал 750 передач в 1546 играх и стал вторым российским хоккеистом, достигшим этого рубежа. Больше только на счету форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина (860).

Из действующих хоккеистов капитана «столичных» кроме Малкина опережают Сидни Кросби из «Пингвинз» (1092), Патрик Кейн из «Детройта» (875), Анже Копитар из «Лос-Анджелеса» (853), Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (780) и Клод Жиру из «Оттавы» (778).

В этом сезоне Овечкин в 55 матчах набрал 46 (22+24) очков.