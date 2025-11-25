«Вашингтон» Овечкина стал одним из фаворитов на приобретение Панарина

Клубы Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Каролина Харрикейнз» являются одними из главных фаворитов на приобретение Артемия Панарина.

Обе команды готовы предложить российскому нападающему трёхлетний контракт. В год хоккеист будет получать 12 млн долларов, сообщает The Fourth Period.

В четверг поступила информация, что игрок во избежание травмы выведен из состава и не сыграет в оставшихся до олимпийской паузы матчах.

В текущем сезоне 34-летний Панарин в 52 матчах забросил 19 шайб, отдал 38 передач и лидирует в команде по результативности.

«Вашингтон» и «Лос-Анджелес» занимают топ-10 лучших в своих конференциях и ведут борьбу за попадание в плей-офф.