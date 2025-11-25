Хоккей-обозрение

В КХЛ сняли на видео дубль Гутика в стиле Овечкина и шайбу Сурина

Сегодня, 22:00 Автор: Андрей Моисеев




Егор Сурин, Локомотив

В пятницу в Континентальной хоккейной лиге состоялись четыре матча. Всего было заброшено 20 шайб и некоторые из них достойны особого внимания.

«Локомотив» выиграл у «Лады» (3:1). 19-летний нападающий железнодорожников Егор Сурин забросил 15-ю шайбу в сезоне с передачи Александра Радулова.

«Спартак» обыграл СКА (3:0). Дубль записал на свой счёт 24-летний форвард красно-белых Даниил Гутик, перебравшийся в Москву из «Адмирала» в результате недавнего обмена.

Вторую шайбу 24-летний хоккеист также забил из «офиса Овечкина».

ХК «Сочи» проиграл «Шанхайским Драконам» (2:5). В конце первого периода красивую комбинацию провели игроки гостей, которая завершилась голом Дмитрия Кагарлицкого. 36-летний ветеран набрал 2 (1+1) очка в матче.
Фото: ХК «Локомотив»







