В матче НБА сняли видео, как Дончич чуть не врезался в Овечкина с сыновьями

Сегодня, 05:42




Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

Нападающий Александр Овечкин вместе с сыновьями посетил баскетбольный матч другой столичной команды, «Вашингтон Уизардс».

Разыгрывающий гостей Лука Дончич в одной из атак потерял равновесие, но лидер «Кэпиталз» вовремя подстраховал словенского игрока от падения.

Присутствие российского хоккеиста не помогло местным баскетболистам, «Уизардс» проиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 111:142.

Подопечные Спенсер Карбери в ночь на воскресенье сыграют на своём льду с «Каролиной». «Вашингтон» набрал 59 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

В этом сезоне Овечкин в 55 играх набрал 46 (22+24) очков.
