Передача Марченко помогла «Коламбусу» обыграть «Чикаго»

«Коламбус» обыграл в гостях «Чикаго» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в «Юнайтед-центре» завершился со счётом 4:2.

Шайбы в игре забросили: Чарли Койл (20-я минута, 22, 59), Мэтью Оливье (27) — Коннор Бедард (20), Фрэнк Назар (31).

Нападающий гостей Кирилл Марченко записал на свой счёт результативную передачу.

Илья Михеев («Блэкхоукс»), Иван Проворов и Дмитрий Воронков не отметились результативными действиями.

«Блю Джекетс» выиграли семь из восьми матчей под руководством нового тренера Рика Боунесса.

В следующем матче «Коламбус» 1 февраля сыграет с «Сент-Луисом», «Чикаго» 3 января встретится с «Сан-Хосе».
