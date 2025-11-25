Передача Марченко помогла «Коламбусу» обыграть «Чикаго» Сегодня, 07:09 Автор: Андрей Моисеев









«Коламбус» обыграл в гостях «Чикаго» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в «Юнайтед-центре» завершился со счётом 4:2. Шайбы в игре забросили: Чарли Койл (20-я минута, 22, 59), Мэтью Оливье (27) — Коннор Бедард (20), Фрэнк Назар (31). Нападающий гостей Кирилл Марченко записал на свой счёт результативную передачу. Илья Михеев («Блэкхоукс»), Иван Проворов и Дмитрий Воронков не отметились результативными действиями. «Блю Джекетс» выиграли семь из восьми матчей под руководством нового тренера Рика Боунесса. В следующем матче «Коламбус» 1 февраля сыграет с «Сент-Луисом», «Чикаго» 3 января встретится с «Сан-Хосе».

Фото: USA Today Sports
















