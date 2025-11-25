Лучший снайпер НБА Леброн Джеймс поприветствовал легенду НХЛ Овечкина

В матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» принимал дома «Лос-Анджелес Лейкерс» и проиграл со счётом 111:142.

Перед началом встречи лучший снайпер в истории НБА Леброн Джеймс поприветствовал форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина, который пришёл на игру со своими сыновьями.

Сегодня капитан «столичных» отдыхает, а уже завтра его команда встретится с «Каролиной». «Вашингтон» занимает 10-е место в Восточной конференции и на шесть очков отстаёт от «Айлендерс», которые замыкают восьмёрку лучших.

Овечкин забросил за карьеру в НХЛ 919 шайб и возглавляет список лучших снайперов НХЛ. Леброн возглавляет список самых результативных в истории НБА.