Ларионов хочет прокомментировать решении ИИХФ не допускать россиян на Олимпиаду

Игорь Ларионов, СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал недопуск российских хоккеистов на Зимние Олимпийские игры 2026 года.

«Я испытываю большое сожаление. Наши ребята играют успешно и на высочайшем уровне. Не представляю себе, как можно было не допустить их. Мы — часть большой хоккейной семьи, которая должна была это решить. Это касается и профсоюза игроков, и НХЛ. Не знаю, проявили ли они слабость», — заявил Ларионов на пресс-конференции после матча со «Спартаком».

Сборную России на предстоящей Олимпиаде заменит команда Франции. В январе Международная федерация хоккея на очередном своём заседании оставила санкции в силе.

На турнире в Милане впервые с 2014 года примут участие хоккеисты из Национальной хоккейной лиги. Все 32 клуба делегировали 149 игроков.

Действующим олимпийским чемпионом является сборная Финляндии, четыре года назад в пекине переигравшая в финале сборную России со счётом 2:1.
