Спронг был удалён до конца матча за неприличный жест в матче КХЛ Сегодня, 12:51 Автор: Андрей Моисеев









Во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Адмирал» принимал на своём льду «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1. На 16-й минуте второго периода нападающий Даниэль Спронг, находясь на скамейке штрафников, был удалён до конца матча за неприличный жест. 28-летний канадец до этого эпизода успел отметиться заброшенной шайбой и результативной передачей. Всего в этом сезоне Спронг в 37 играх набрал 41 (17+24) очко. «Автомобилист» набрал 62 очка и занимает четвёртое место в Восточной конференции. «Адмирал» замыкает турнирную таблицу Востока.

Фото: ХК «Автомобилист»















