Спронг был удалён до конца матча за неприличный жест в матче КХЛ

Даниэль Спронг, Автомобилист

Во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Адмирал» принимал на своём льду «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 16-й минуте второго периода нападающий Даниэль Спронг, находясь на скамейке штрафников, был удалён до конца матча за неприличный жест.

28-летний канадец до этого эпизода успел отметиться заброшенной шайбой и результативной передачей. Всего в этом сезоне Спронг в 37 играх набрал 41 (17+24) очко.

«Автомобилист» набрал 62 очка и занимает четвёртое место в Восточной конференции. «Адмирал» замыкает турнирную таблицу Востока.
