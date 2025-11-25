Хоккей-обозрение

«Рейнджерс» без Панарина и Шестёркина пропустили шесть шайб от «Питтсбурга»

Сегодня, 02:39 Автор: Андрей Моисеев




Питтсбург Пингвинз

«Питтсбург» обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» завершилась со счётом 6:5.

В составе победителей шайбы забросили Энтони Манта (3-я минута, 33), Ноэль Аччари (7, 42), Рикард Ракелль (42) и Бенжамин Киндел (58). У проигравших отличились Алекси Лафреньер (39, 59), Винсент Трочек (50), Владислав Гавриков (56) и Уилл Кайлли (60).

Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счёт результативную передачу, в активе защитника гостей Гаврикова гол и ассист.

В следующем матче «Питтсбург» 3 февраля сыграет с «Оттавой», «Рейнджерс» 6 февраля встретятся с «Каролиной».
