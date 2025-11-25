«Рейнджерс» без Панарина и Шестёркина пропустили шесть шайб от «Питтсбурга» Сегодня, 02:39 Автор: Андрей Моисеев









«Питтсбург» обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» завершилась со счётом 6:5. В составе победителей шайбы забросили Энтони Манта (3-я минута, 33), Ноэль Аччари (7, 42), Рикард Ракелль (42) и Бенжамин Киндел (58). У проигравших отличились Алекси Лафреньер (39, 59), Винсент Трочек (50), Владислав Гавриков (56) и Уилл Кайлли (60). Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счёт результативную передачу, в активе защитника гостей Гаврикова гол и ассист. В следующем матче «Питтсбург» 3 февраля сыграет с «Оттавой», «Рейнджерс» 6 февраля встретятся с «Каролиной».

Фото: nhl.com















