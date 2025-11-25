Хоккей-обозрение

«Вашингтон» с Овечкиным одержал волевую победу над «Каролиной»

Вашингтон — Каролина, 1 февраля 2026

«Вашингтон» обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в столице США завершился со счётом 4:3.

Шайбы в игре забросили: Хендрикс Лапьер (28-я минута), Алексей Протас (35), Джейкоб Чикран (54), Джастин Сурдиф (62) — Марк Янковски (14), Себастьян Ахо (18), Шейн Гостисбер (25).

Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду более 18 минут, сделал три броска и завершил встречу с показателем полезности «0».

Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников результативными действиями не отметился.

В следующем матче «Вашингтон» 3 февраля сыграет дома с «Айлендерс», «Каролина» сегодня вечером (23:00 мск) примет «Лос-Анджелес».
