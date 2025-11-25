«Коламбус» обыграл «Сент-Луис», у Проворова, Марченко и Воронкова по передаче

«Коламбус» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Энтерпрайз-центра» завершилась со счётом 5:3.
Шайбы в игре забросили: Исак Лундестрём (8-я минута), Дентон Матейчук (13), Кент Джонсон (29), Дэймон Сиверсон (37), Мэйсон Марчмент (60) — Джимми Снаггеруд (8), Йонатан Берггрен (24), Тайлер Такер (34).
Защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов, нападающие Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко записали на свой счёт по результативной передаче.
Подопечные Рика Боунесса одержали пятую подряд победу в чемпионате и приближаются к восьмёрке сильнейших в Восточной конференции.
В следующем матче «Коламбус» 4 февраля сыграет с «Нью-Джерси», «Сент-Луис» 3 января встретится с «Нэшвиллом».