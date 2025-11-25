Хоккей-обозрение

«Коламбус» обыграл «Сент-Луис», у Проворова, Марченко и Воронкова по передаче

Сегодня, 05:42 Автор: Андрей Моисеев




Сент-Луис — Коламбус, 1 февраля 2026

«Коламбус» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Энтерпрайз-центра» завершилась со счётом 5:3.

Шайбы в игре забросили: Исак Лундестрём (8-я минута), Дентон Матейчук (13), Кент Джонсон (29), Дэймон Сиверсон (37), Мэйсон Марчмент (60) — Джимми Снаггеруд (8), Йонатан Берггрен (24), Тайлер Такер (34).

Защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов, нападающие Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко записали на свой счёт по результативной передаче.

Подопечные Рика Боунесса одержали пятую подряд победу в чемпионате и приближаются к восьмёрке сильнейших в Восточной конференции.

В следующем матче «Коламбус» 4 февраля сыграет с «Нью-Джерси», «Сент-Луис» 3 января встретится с «Нэшвиллом».
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


В НХЛ сняли видео 30-й шайбы Капризова в сезоне НХЛ
В НХЛ сняли на видео 40-ю шайбу Маккиннона, слёзы Кросби и радость «Вашингтона»
«Коламбус» обыграл «Сент-Луис», у Проворова, Марченко и Воронкова по передаче
«Вашингтон» с Овечкиным одержал волевую победу над «Каролиной»
«Рейнджерс» без Панарина и Шестёркина пропустили шесть шайб от «Питтсбурга»
«Шанхайские Драконы» проведут в марте два матча КХЛ в Китае
Спронг был удалён до конца матча за неприличный жест в матче КХЛ
Ларионов прокомментировал решение ИИХФ не допускать россиян на Олимпиаду
Лучший снайпер НБА Леброн Джеймс поприветствовал легенду НХЛ Овечкина
Передача Марченко помогла «Коламбусу» обыграть «Чикаго»


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449