«Коламбус» обыграл «Сент-Луис», у Проворова, Марченко и Воронкова по передаче Сегодня, 05:42 Автор: Андрей Моисеев









«Коламбус» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Энтерпрайз-центра» завершилась со счётом 5:3. Шайбы в игре забросили: Исак Лундестрём (8-я минута), Дентон Матейчук (13), Кент Джонсон (29), Дэймон Сиверсон (37), Мэйсон Марчмент (60) — Джимми Снаггеруд (8), Йонатан Берггрен (24), Тайлер Такер (34). Защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов, нападающие Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко записали на свой счёт по результативной передаче. Подопечные Рика Боунесса одержали пятую подряд победу в чемпионате и приближаются к восьмёрке сильнейших в Восточной конференции. В следующем матче «Коламбус» 4 февраля сыграет с «Нью-Джерси», «Сент-Луис» 3 января встретится с «Нэшвиллом».

