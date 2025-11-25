Хоккей-обозрение

В НХЛ сняли на видео 40-ю шайбу Маккиннона, слёзы Кросби и радость «Вашингтона»

«Вашингтон» одержал волевую победу над «Каролиной» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). «Столичные» уступали по ходу матча 0:3, но сумели в основное время сравнять счёт и забросить победную шайбу в овертайме.

Автором победного гола стал 23-летний нападающий Джастин Сурдиф.

Александр Овечкин на этот раз результативными действиями не отметился.

«Колорадо» разгромил в гостях «Детройт» (5:0). Лидер «Эвеланш» Натан Маккиннон сделал дубль и первым в этом сезоне забросил 40 шайб.

«Рейнджерс» проиграли в гостях «Питтсбургу» (5:6). Защитник «синерубашечников» Владислав Гавриков забил 9-й гол в текущем чемпионате.

Перед матчем «Пингвинз» отметили 10-летние победы команды в Кубке Стэнли. Капитан Сидни Кросби не сдержал эмоций.
