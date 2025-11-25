В НХЛ сняли видео 30-й шайбы Капризова в сезоне НХЛ

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» принимает на своём льду «Миннесоту». Во втором периоде гости ведут со счётом 4:2.
Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов на 20-й минуте забросил шайбу с передач Матса Цуккарелло и Йоэля Эрикссона Эка.
В этом сезоне российский форвард набрал 67 (30+37) очков в 55 играх и входит в топ-7 снайперов чемпионата.
Лидирует в списке лучших Натан Маккиннон из «Колорадо» (40), в тройке лучших расположились Коннор Макдэвид из «Ойлерз» (34) и Коул Кофилд из «Монреаля» (32)
«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.