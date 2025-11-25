Хоккей-обозрение

В НХЛ сняли видео 30-й шайбы Капризова в сезоне НХЛ

Сегодня, 07:34 Автор: Андрей Моисеев




Кирилл Капризов, Миннесота Уайлд

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» принимает на своём льду «Миннесоту». Во втором периоде гости ведут со счётом 4:2.

Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов на 20-й минуте забросил шайбу с передач Матса Цуккарелло и Йоэля Эрикссона Эка.

В этом сезоне российский форвард набрал 67 (30+37) очков в 55 играх и входит в топ-7 снайперов чемпионата.

Лидирует в списке лучших Натан Маккиннон из «Колорадо» (40), в тройке лучших расположились Коннор Макдэвид из «Ойлерз» (34) и Коул Кофилд из «Монреаля» (32)

«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.
