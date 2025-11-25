Хоккей-обозрение

Шайбы Капризова и Тарасенко помогли «Миннесоте» обыграть «Эдмонтон»

«Миннесота» выиграла у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду арены «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 7:3.

В составе победителей отличились Йоэль Эрикссон Эк (7-я минута), Кирилл Капризов (20), Матс Цуккарелло (21), Куинн Хьюз (33), Владимир Тарасенко (36), Тайлер Питлик (50) и Брок Фэйбер (55). У проигравших шайбы забросили Леон Драйзайтль (4), Райан Ньюджент-Хопкинс (9) и Джек Рословик (53).

Капризов первым из российских хоккеистов забросил 30-ю шайбу в текущем чемпионате. Форварды «Уайлд» Данила Юров и Яков Тренин записали на свой счёт по передаче.

В следующем матче «Миннесота» 3 февраля сыграет с «Монреалем», «Эдмонтон» 4 февраля встретится с «Торонто».
