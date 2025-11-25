Овечкин вошёл в символическую сборную НХЛ XXI века по версии The Hockey News

Авторитетный канадский журнал The Hockey News в своём последнем номере составил символическую сборную лучших игроков Национальной хоккейной лиги за последние 25 лет.

Из российских хоккеистов в первую пятёрку вошёл лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов, форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Также в списке оказались голкипер Роберто Луонго, защитники Никлас Лидстрем и Здено Хара, а также нападающие Сидни Кросби и Патрик Кейн.

Во вторую попали ещё двое российских игроков, выступающие в «Тампа-Бэй Лайтнинг» — Андрей Василевский и Никита Кучеров. Полностью она выглядит следующим образом: Василевский, Виктор Хедман — Кейл Макар, Даниэль Седин — Коннор Макдэвид — Кучеров.

В качестве претендентов издание среди левых нападающих отметило Илью Ковальчука и Аретия Панарина, Евгений Малкин оказался в пятёрке лучших центров, а среди голкиперов также был указан Сергей Бобровский.