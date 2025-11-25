Хоккей-обозрение

Кучеров помог «Тампе» забить гол на 11-й секунде и установить рекорд НХЛ

Сегодня, 04:20 Автор: Андрей Моисеев




Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг

Продолжается матч на открытом воздухе в рамках стадионной серии Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Тампа» и «Бостон». Во втором периоде «Брюинз» ведут со счётом 4:1.

Первую шайбу в игре на 11-й секунде забросил нападающий «Лайтнинг» Брэндон Хагель с передач Никиты Кучерова и Даррена Рэддиша.

Этот гол стал самым быстрым, забитым на открытом воздухе в истории НХЛ.

В этом сезоне Кучеров в 48 играх набрал 83 (27+56) очка и лидирует в команде по результативности. «Тампа» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.
Фото: USA Today Sports







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


В НХЛ сняли на видео драку Василевского с вратарём «Бостона» Свейманом
Кучеров помог «Тампе» забить гол на 11-й секунде и установить рекорд НХЛ
Овечкин вошёл в символическую сборную НХЛ XXI века по версии The Hockey News
Шайбы Капризова и Тарасенко помогли «Миннесоте» обыграть «Эдмонтон»
В НХЛ сняли видео 30-й шайбы Капризова в сезоне
Победный гол «Вашингтона», 40-я шайба Маккиннона и слёзы Кросби
«Коламбус» обыграл «Сент-Луис», Проворов, Марченко и Воронков сделали по ассисту
«Вашингтон» с Овечкиным одержал волевую победу над «Каролиной»
«Рейнджерс» без Панарина и Шестёркина пропустили шесть шайб от «Питтсбурга»
«Шанхайские Драконы» проведут в марте два матча КХЛ в Китае


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449