Кучеров помог «Тампе» забить гол на 11-й секунде и установить рекорд НХЛ

Продолжается матч на открытом воздухе в рамках стадионной серии Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Тампа» и «Бостон». Во втором периоде «Брюинз» ведут со счётом 4:1.

Первую шайбу в игре на 11-й секунде забросил нападающий «Лайтнинг» Брэндон Хагель с передач Никиты Кучерова и Даррена Рэддиша.

Этот гол стал самым быстрым, забитым на открытом воздухе в истории НХЛ.

В этом сезоне Кучеров в 48 играх набрал 83 (27+56) очка и лидирует в команде по результативности. «Тампа» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.