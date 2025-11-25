Гол и три передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Бостон» Сегодня, 06:20 Автор: Андрей Моисеев









«Тампа» обыграла по буллитам «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошёл на открытом воздухе в рамках «Стадионной серии». Поединок на арене «Рэймонд Джеймс» завершился со счётом 6:5. Шайбы в игре забросили: Брэндон Хагель (1-я минута), Оливер Бьёркстранд (31), Даррен Рэддиш (36), Ник Пол (37), Никита Кучеров (52), Джейк Гюнцель (победный буллит) — Алекс Стивз (12), Морган Гики (16, 29), Виктор Арвидссон (19), Мэттью Пойтрас (23). Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду более 28 минут, сделал восемь бросков, забросил 28-ю шайбу в сезоне и оформил ассистентский хет-трик. Голкипер Андрей Василевский отразил 29 из 34 бросков и подрался с вратарём гостей Джереми Свейманом. В следующем матче «Тампа» 4 февраля встретится с «Баффало», «Бостон» 5 февраля сыграет с «Флоридой».

