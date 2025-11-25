Хоккей-обозрение

Гол и три передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Бостон»

Сегодня, 06:20 Автор: Андрей Моисеев




Тампа-Бэй Лайтнинг — Бостон Брюинз, Стадионная серия, 2 февраля 2026

«Тампа» обыграла по буллитам «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошёл на открытом воздухе в рамках «Стадионной серии». Поединок на арене «Рэймонд Джеймс» завершился со счётом 6:5.

Шайбы в игре забросили: Брэндон Хагель (1-я минута), Оливер Бьёркстранд (31), Даррен Рэддиш (36), Ник Пол (37), Никита Кучеров (52), Джейк Гюнцель (победный буллит) — Алекс Стивз (12), Морган Гики (16, 29), Виктор Арвидссон (19), Мэттью Пойтрас (23).

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду более 28 минут, сделал восемь бросков, забросил 28-ю шайбу в сезоне и оформил ассистентский хет-трик.

Голкипер Андрей Василевский отразил 29 из 34 бросков и подрался с вратарём гостей Джереми Свейманом.

В следующем матче «Тампа» 4 февраля встретится с «Баффало», «Бостон» 5 февраля сыграет с «Флоридой».
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Вратари Василевский и Свейман обнялись после драки в матче НХЛ
НХЛ признала Кучерова первой звездой игрового дня
В НХЛ сняли видео драки Василевского с вратарём «Бостона» и 28-й шайбы Кучерова
Гол и три передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Бостон»
Василевский подрался с вратарём «Бостона» Свейманом
Кучеров помог «Тампе» забить гол на 11-й секунде и установить рекорд НХЛ
Овечкин вошёл в символическую сборную НХЛ XXI века по версии The Hockey News
Шайбы Капризова и Тарасенко помогли «Миннесоте» обыграть «Эдмонтон»
В НХЛ сняли видео 30-й шайбы Капризова в сезоне
Победный гол «Вашингтона», 40-я шайба Маккиннона и слёзы Кросби


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449