В НХЛ сняли видео драки Василевского с вратарём «Бостона» и 28-й шайбы Кучерова Сегодня, 06:46 Автор: Андрей Моисеев









В ночь на понедельник в Национальной хоккейной лиге состоялись два из трёх запланированных матчей. «Тампа» обыграла «Бостон» в поединке на открытом воздухе в рамках «Стадионной серии» (6:5 Б). Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров на 11-й секунде отдал результативную передачу на Брэндона Хагеля. В середине третьего периода российский форвард сравнял счёт в игре. Всего в поединке Кучеров набрал 4 (1+3) очка. На 32-й минуте вратарь Андрей Василевский подрался с голкипером «Брюинз» Джереми Свейманом. Схватка длилась недолго и завершилась победой россиянина. «Каролина» выиграла в овертайме у «Лос-Анджелеса» (3:2). Защитник «Харрикейнз» Александр Никишин забросил 7-ю шайбу в сезоне.

