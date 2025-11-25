В НХЛ сняли видео драки Василевского с вратарём «Бостона» и 28-й шайбы Кучерова

В ночь на понедельник в Национальной хоккейной лиге состоялись два из трёх запланированных матчей.
«Тампа» обыграла «Бостон» в поединке на открытом воздухе в рамках «Стадионной серии» (6:5 Б). Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров на 11-й секунде отдал результативную передачу на Брэндона Хагеля.
В середине третьего периода российский форвард сравнял счёт в игре. Всего в поединке Кучеров набрал 4 (1+3) очка.
На 32-й минуте вратарь Андрей Василевский подрался с голкипером «Брюинз» Джереми Свейманом. Схватка длилась недолго и завершилась победой россиянина.
«Каролина» выиграла в овертайме у «Лос-Анджелеса» (3:2). Защитник «Харрикейнз» Александр Никишин забросил 7-ю шайбу в сезоне.