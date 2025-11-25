Хоккей-обозрение

НХЛ признала Кучерова первой звездой игрового дня

Сегодня, 09:58 Автор: Андрей Моисеев




Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров стал лучшим игроком игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Российский хоккеист в матче с «Бостоном», который прошёл на открытом воздухе в расках «Стадионной серии», записал на свой счёт заброшенную шайбу и три результативные передачи.

32-летний лидер «Лайтнинг» в этом сезоне набрал 86 (28+58) очков в 49 играх и занимает третье место в гонке бомбардиров чемпионата.

Второй звездой дня лига назвала форварда «Анахайма» Криса Крайдера. В победном матче с «Вегасом» американец сделал дубль, сообщает пресс-служба НХЛ.

Третьей звездой стал нападающий «Каролины» Себастьян Ахо. Финн отметился победной шайбой в овертайме встречи с «Лос-Анджелесом».
