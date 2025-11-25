Вратари Василевский и Свейман обнялись после драки в матче НХЛ

Голкиперы «Тампа-Бэй» Андрей Василевский и «Бостона» Джереми Свейман после финального свистка пожали друг другу руки и обнялись после матча регулярного чемпионата НХЛ.

В середине второго периода вратари устроили драку, победителем из которой вышел российский хоккеист.

После матча в раздевалке Василевский прокомментировал этот эпизод журналистам: «Рад, что он принял мой вызов, вратарь-то классный. Это была моя первая драка в НХЛ, и мы славно помахались».

Встреча на открытом воздухе в рамках «Стадионной серии» завершилась со счётом 6:5 в пользу «Лайтнинг». Первой звездой НХЛ назвала Никиту Кучерова, в активе которого заброшенная шайба и ассистентский хет-трик.