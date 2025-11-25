Фетисов прокомментировал драки Василевского и Бобровского в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что нет ничего страшного в двух подряд драках российских вратарей НХЛ.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский 20 января подрался с Недельковичем из «Сан-Хосе», а сегодня в матче на открытом воздухе Андрей Василевский из «Тампа-Бэй» устроил потасовку с Джереми Свейманом из «Бостона».

«Накал серьезный сейчас, уже все бьются за плей-офф, поэтому да, вратари тоже дерутся иногда, ничего страшного в этом нет. Ну какая тенденция, так случилось, что два раза подряд произошло. Сейчас вторая стадия сезона, уже никаких ограничений быть не должно», — приводит слова Фетисова ТАСС.

В текущем сезоне Василевский в 35 матчах одержал 25 побед с коэффициентом надежности 2,12 и процентом отраженных бросков 91,9.

«Тампа» набрала 74 очка и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.