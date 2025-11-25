Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» Сегодня, 05:39 Автор: Андрей Моисеев









«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в столице США и завершилась со счётом 4:1. В составе «Кэпиталз» отличились Мартин Фехервари (26-я минута), Энтони Бовиллье (27), Ник Дауд (49) и Джон Карлсон (58). У проигравших шайбу забросил Мэтью Барзал (17). Александр Овечкин провёл на льду более 17 минут, сделал два броска по воротам Давида Риттиха и отметился результативной передачей. Следующий матч «столичные» проведут 4 февраля против «Филадельфии», «Айлендерс» в этот же день сыграет с «Питтсбургом».

