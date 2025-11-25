Хоккей-обозрение

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»

Сегодня, 05:39 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в столице США и завершилась со счётом 4:1.

В составе «Кэпиталз» отличились Мартин Фехервари (26-я минута), Энтони Бовиллье (27), Ник Дауд (49) и Джон Карлсон (58). У проигравших шайбу забросил Мэтью Барзал (17).

Александр Овечкин провёл на льду более 17 минут, сделал два броска по воротам Давида Риттиха и отметился результативной передачей.

Следующий матч «столичные» проведут 4 февраля против «Филадельфии», «Айлендерс» в этот же день сыграет с «Питтсбургом».
