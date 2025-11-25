Хоккей-обозрение

Дубль Капризова помог «Миннесоте» переиграть «Монреаль»

Кирилл Капризов, Миннесота Уайлд

В Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота» одержала победу над «Монреалем» со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Йоэль Эрикссон Эк (10), Кирилл Капризов (16, 64) и Брок Фэйбер (48). У проигравших шайбы забросили Брендан Галлахер (20-я минута), Иван Демидов (40) и Кирби Дак (41).

Нападающий «Уайлд» Капризов провёл на льду более 23 минут, сделал четыре броска и завершил встречу с показателем полезности «-1».

В одном из моментов Данила Юров сделал передачу на Владимира Тарасенко, но шайба не пересекла линию ворот.

В следующем матче «Миннесота» 5 февраля встретится с «Нэшвиллом», «Монреаль» в этот же день сыграет с «Виннипегом».
