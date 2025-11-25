Хоккей-обозрение

Дубль и передача Бучневича не помогли «Сент-Луису» обыграть «Нэшвилл»

Сегодня, 06:46 Автор: Андрей Моисеев




Павел Бучневич, Сент-Луис Блюз

«Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Бриджстоун-Арены» завершился со счётом 6:5.

Шайбы в игре забросили: Райан О'Райлли (10-я минута, 43), Майкл Маккэррон (32), Филип Форсберг (34), Стивен Стэмкос (48, 51) — Джейк Нейборс (5), Павел Бучневич (15, 21), Филип Броберг (24), Колтон Парэйко (24).

Нападающий «Блюз» Бучневич провёл на льду более 17 минут, сделал семь бросков и набрал 3 (2+1) очка.

В следующем матче «Сент-Луис» 5 февраля сыграет с «Далласом», «Нэшвилл» в этот же вечер встретится с «Миннесотой».
