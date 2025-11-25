В НХЛ сняли на видео 751-ю передачу Овечкина, дубль Капризова и шайбу Демидова

В ночь на 3 февраля в Национальной хоккейной лиге завершились восемь из десяти запланированных матчей. Во многих из них отличились российские хоккеисты.

«Миннесота» выиграла у «Монреаля» (4:3 ОТ). 20-летний нападающий «Канадиенс» Иван Демидов забросил 12-ю шайбу в сезоне.

Кирилл Капризов отличился на 16-й минуте первого периода.

Лидер «Уайлд» реализовал большинство на четвёртой минуте овертайма.

«Питтсбург» проиграл на своём льду «Оттаве» (2:3). Форвард «Пингвинз» Егор Чинахов поразил ворота Линуса Улльмарка с передачи Евгения Малкина.

«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» и одержал третью победу подряд. Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу и вышел на чистое 50-е место по ассистам за карьеру в НХЛ.

«Сент-Луис» уступил «Нэшвиллу» (5:6). Нападающий «Блюз» Павел Бучневич оформил второй дубль в этом сезоне.

«Чикаго» победил «Сан-Хосе» (6:3). Форвард «Блэкхоукс» Илья Михеев набрал 4 (1+3) очка и был признан второй звездой поединка.

Защитник «Шаркс» Шакир Мухамадуллин забил гол впервые с 19 декабря.