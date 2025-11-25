Капризов вышел на седьмое место в гонке бомбардиров сезона НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал два очка в матче с «Монреалем» и переместился на седьмое место в гонке бомбардиров текущего сезона НХЛ.

Российский хоккеист забросил шайбу на 16-й минуте первого периода и забил победный гол в овертайме.

На счету лидера «Уайлд» 69 (32+37) очков в 57 играх.

Лидируют в списке самых результативных Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (95, 34+61), второе место занимает Натан Маккиннон из «Колорадо» (91, 40+51), замыкает тройку лучших Никита Кучеров из «Тампы» (86, 28+58).

Четвёртую строчку занимает Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» (81, 28+53), далее расположились форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль (78, 27+51) и Давид Пастрняк из «Бостона» (70, 22+48).