«Флорида» Бобровского проиграла 4-й матч подряд и рискует не попасть в плей-офф

Сегодня, 09:25 Автор: Андрей Моисеев




Сэм Беннетт, Флорида Пантерз

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида» проиграла четвёртый матч подряд и рискует не попасть в число участников плей-офф.

Сегодня подопечные Пола Мориса уступили на домашнем льду «Баффало» со счётом 3:5 — своему конкуренту по Атлантическому дивизиону.

Южане имели двойное преимущество по броскам (41-20), но не смогли реализовать его в голы. Райнхарт сделал две передачи, Ткачук ещё не набрал форму и закончил игру с показателем полезности «-3». Беннетт получил травму в первом периоде, Маршан пропустил второй матч подряд из-за повреждения.

«Пантерз» набрали 59 очков, у «Сэйбрз» на десять баллов больше. Команда Линди Рафа выиграла 21 из 26 последних матчей и сбавлять темп пока не собирается.

Голкипер Сергей Бобровский сделал 15 сейвов и в некоторых моментах не выручил команду.

До олимпийского перерыва «Флориде» осталось встретиться с «Бостоном» (5 февраля) и «Тампой» (06.02).
