Хоккеист «Металлурга» Яковлев забил гол в свои ворота в матче с «Ладой»

Сегодня, 19:41




Егор Яковлев, Металлург

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором в Тольятти «Лада» принимает «Металлург», защитник гостей забросил шайбу в собственные ворота.

На четвёртой минуте второго периода Егор Яковлев вместо передачи партнеру отправил шайбу в сетку своих ворот.

Вратарь Илья Набоков отправился в этот момент на скамейку после нарушения со стороны игрока «Лады».

Гол записали на нападающего Райли Савчука, который после этого поехал отбывать двухминутный штраф.

«Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Лада» расположилась на последнем месте на Западе.
Фото: ХК «Металлург»







