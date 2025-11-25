Хоккеист «Металлурга» Яковлев забил гол в свои ворота в матче с «Ладой» Сегодня, 19:41 Автор: Андрей Моисеев









В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором в Тольятти «Лада» принимает «Металлург», защитник гостей забросил шайбу в собственные ворота. На четвёртой минуте второго периода Егор Яковлев вместо передачи партнеру отправил шайбу в сетку своих ворот. Вратарь Илья Набоков отправился в этот момент на скамейку после нарушения со стороны игрока «Лады». Гол записали на нападающего Райли Савчука, который после этого поехал отбывать двухминутный штраф. «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Лада» расположилась на последнем месте на Западе.

Фото: ХК «Металлург»
















