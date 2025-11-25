СКА обыграл минское «Динамо» и прервал серию поражений Вчера, 21:49 Автор: Андрей Моисеев









СКА обыграл по буллитам минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Минске завершилась со счётом 4:3. В составе победителей отличились Николай Голдобин (6-я минута), Джозеф Бландизи (10) и Валентин Зыков (27), Рокко Гримальди (победный буллит). У проигравших шайбы забросили Даниил Липский (9), Роб Хэмилтон (27) и Андрей Стась (53). Армейцы прервали серию из семи поражений подряд. В следующем матче СКА 5 февраля встретится с «Северсталью», «Динамо» в этот же день сыграет с «Ладой».

Фото: ХК СКА















