СКА обыграл минское «Динамо» и прервал серию поражений

СКА обыграл по буллитам минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Минске завершилась со счётом 4:3.
В составе победителей отличились Николай Голдобин (6-я минута), Джозеф Бландизи (10) и Валентин Зыков (27), Рокко Гримальди (победный буллит). У проигравших шайбы забросили Даниил Липский (9), Роб Хэмилтон (27) и Андрей Стась (53).
Армейцы прервали серию из семи поражений подряд.
В следующем матче СКА 5 февраля встретится с «Северсталью», «Динамо» в этот же день сыграет с «Ладой».