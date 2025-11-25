Хоккей-обозрение

СКА обыграл минское «Динамо» и прервал серию поражений

Вчера, 21:49 Автор: Андрей Моисеев




Динамо Минск — СКА, 3 февраля 2026

СКА обыграл по буллитам минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Минске завершилась со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Николай Голдобин (6-я минута), Джозеф Бландизи (10) и Валентин Зыков (27), Рокко Гримальди (победный буллит). У проигравших шайбы забросили Даниил Липский (9), Роб Хэмилтон (27) и Андрей Стась (53).

Армейцы прервали серию из семи поражений подряд.

В следующем матче СКА 5 февраля встретится с «Северсталью», «Динамо» в этот же день сыграет с «Ладой».
