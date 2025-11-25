Пас Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Вашингтон», Овечкин очков не набрал Сегодня, 05:43 Автор: Андрей Моисеев









«Вашингтон» проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Иксфинити Мобайл Арены» завершилась со счётом 2:4. Шайбы в игре забросили: Оуэн Типпетт (6-я минута), Карл Грундстрём (25), Джейми Драйсдейл (55), Расмус Ристолайнен (60) — Алексей Протас (29), Энтони Бовиллье (43). Александр Овечкин провёл на льду более 15 минут, сделал четыре броска и завершил поединок с показателем полезности «-2». Нападающий «Флайерз» Матвей Мичков записал на свой счёт результативную передачу. В следующем матче «Вашингтон» 6 февраля встретится дома с «Нэшвиллом», «Филадельфия» в этот же день сыграет с «Оттавой».

Фото: USA Today Sports















