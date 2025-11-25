Хоккей-обозрение

Пас Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Вашингтон», Овечкин очков не набрал

Сегодня, 05:43 Автор: Андрей Моисеев




Филадельфия Флайерз — Вашингтон Кэпиталз

«Вашингтон» проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Иксфинити Мобайл Арены» завершилась со счётом 2:4.

Шайбы в игре забросили: Оуэн Типпетт (6-я минута), Карл Грундстрём (25), Джейми Драйсдейл (55), Расмус Ристолайнен (60) — Алексей Протас (29), Энтони Бовиллье (43).

Александр Овечкин провёл на льду более 15 минут, сделал четыре броска и завершил поединок с показателем полезности «-2».

Нападающий «Флайерз» Матвей Мичков записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Вашингтон» 6 февраля встретится дома с «Нэшвиллом», «Филадельфия» в этот же день сыграет с «Оттавой».
Фото: USA Today Sports







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Кучеров вернулся в гонку за «Арт Росс» и «Харт»
Кучеров опередил Фёдорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ
Кучеров в матче «Баффало» набрал 90-е очко в сезоне НХЛ
Шайба Чинахова не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Айлендерс»
Гол и три передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Баффало»
Пас Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Вашингтон», Овечкин очков не набрал
Передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Оттаву»
«Авангард» за 12 секунд вырвал победу у «Шанхайских Драконов»
СКА обыграл минское «Динамо» и прервал серию поражений
Хоккеист «Металлурга» Яковлев забил гол в свои ворота в матче с «Ладой»


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449