Гол и три передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Баффало» Сегодня, 06:15 Автор: Андрей Моисеев









«Тампа-Бэй» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» завершился со счётом 4:3. Шайбы в игре забросили: Никита Кучеров (11-я минута), Оливер Бьёркстранд (49), Даррен Рэддиш (60), Джейк Гюнцель (65) — Маттиас Самуэльссон (17, 45), Джош Доун (55), Джош Доун (55). Форвард «Лайтнинг» Кучеров записал в свой актив гол и три результативные передачи. Хоккеист набирает очки в девятом матче подряд. Последний матч перед перерывом на олимпийскую паузу «Тампа» проведёт 6 февраля против «Флориды», «Баффало» в этот же день сыграет с «Питтсбургом».

