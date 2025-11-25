Хоккей-обозрение

Гол и три передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Баффало»

Сегодня, 06:15 Автор: Андрей Моисеев




Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг

«Тампа-Бэй» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» завершился со счётом 4:3.

Шайбы в игре забросили: Никита Кучеров (11-я минута), Оливер Бьёркстранд (49), Даррен Рэддиш (60), Джейк Гюнцель (65) — Маттиас Самуэльссон (17, 45), Джош Доун (55), Джош Доун (55).

Форвард «Лайтнинг» Кучеров записал в свой актив гол и три результативные передачи. Хоккеист набирает очки в девятом матче подряд.

Последний матч перед перерывом на олимпийскую паузу «Тампа» проведёт 6 февраля против «Флориды», «Баффало» в этот же день сыграет с «Питтсбургом».
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Кучеров вернулся в гонку за «Арт Росс» и «Харт»
Кучеров опередил Фёдорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ
Кучеров в матче «Баффало» набрал 90-е очко в сезоне НХЛ
Шайба Чинахова не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Айлендерс»
Гол и три передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Баффало»
Пас Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Вашингтон», Овечкин очков не набрал
Передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Оттаву»
«Авангард» за 12 секунд вырвал победу у «Шанхайских Драконов»
СКА обыграл минское «Динамо» и прервал серию поражений
Хоккеист «Металлурга» Яковлев забил гол в свои ворота в матче с «Ладой»


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449