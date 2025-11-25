Передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Оттаву»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который состоялся в ночь на 4 февраля в Роли, «Каролина» обыграла «Оттаву» со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Себастьян Ахо (18-я минута), Сет Джарвис (33, 36) и Джордан Стаал (55). У проигравших шайбы забросили Стефан Халлидей (3), Тим Штюцле (37) и Джейк Сандерсон (45).

Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей, набрал 48 (20+28) очков и занимает второе место в команде по системе «гол+пас».

В следующем матче «Каролина» 6 февраля сыграет с «Рейнджерс», «Оттава» в этот же день встретится с «Филадельфией».