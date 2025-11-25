Шайба Чинахова не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Айлендерс» Сегодня, 06:19 Автор: Андрей Моисеев









«Айлендерс» одержали победу над «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Элмонте завершилась со счётом 5:4. В составе победителей шайбы забросили Бо Хорват (19-я минута, 61), Мэттью Шефер (20), Мэтью Барзал (49) и Райан Пулок (56). У проигравших отличились Энтони Манта (13), Егор Чинахов (24), Брайан Раст (35) и Джастин Бразо (51). Нападающий «Пингвинз» Чинахов забил восьмой гол после перехода из «Коламбуса» 30 декабря 2025 года. В следующем матче «Питтсбург» 6 февраля встретится с «Баффало», «Айлендерс» в этот же вечер сыграет с «Нью-Джерси».

















