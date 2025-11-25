Хоккей-обозрение

Шайба Чинахова не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Айлендерс»

«Айлендерс» одержали победу над «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Элмонте завершилась со счётом 5:4.

В составе победителей шайбы забросили Бо Хорват (19-я минута, 61), Мэттью Шефер (20), Мэтью Барзал (49) и Райан Пулок (56). У проигравших отличились Энтони Манта (13), Егор Чинахов (24), Брайан Раст (35) и Джастин Бразо (51).

Нападающий «Пингвинз» Чинахов забил восьмой гол после перехода из «Коламбуса» 30 декабря 2025 года.

В следующем матче «Питтсбург» 6 февраля встретится с «Баффало», «Айлендерс» в этот же вечер сыграет с «Нью-Джерси».










