Кучеров в матче «Баффало» набрал 90-е очко в сезоне НХЛ

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Тампа» принимала на своём льду «Баффало». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал три результативные передачи.
В этом сезоне российский нападающий набрал 90 (29+61) очков в 50 играх и занимает третье место в гонке бомбардиров.
Лидирует в списке лучших по системе «гол+пас» Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (95, 34+61), на второй строчке расположился Натан Маккиннон из «Колорадо» (91, 40+51).
«Тампа-Бэй» набрала 76 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.