Кучеров в матче «Баффало» набрал 90-е очко в сезоне НХЛ

Сегодня, 06:34 Автор: Андрей Моисеев




Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Тампа» принимала на своём льду «Баффало». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал три результативные передачи.

В этом сезоне российский нападающий набрал 90 (29+61) очков в 50 играх и занимает третье место в гонке бомбардиров.

Лидирует в списке лучших по системе «гол+пас» Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (95, 34+61), на второй строчке расположился Натан Маккиннон из «Колорадо» (91, 40+51).

«Тампа-Бэй» набрала 76 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.
