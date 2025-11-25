Хоккей-обозрение

Кучеров вернулся в гонку за «Арт Росс» и «Харт»

Автор: Андрей Моисеев




Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг

«Хоккей-обозрение» считает, что нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров после феноменально проведённого января вернулся в гонку за «Арт Росс» и «Харт Трофи», которые вручаются лучшему бомбардиру и самому ценному игроку сезона.

В 2026 году российский хоккеист в 16 играх набрал 41 (12+29) очко.

На данный момент Кучеров является действующим обладателем «Арт Росс Трофи» и занимает третье место в списке лучших бомбардиров текущего сезона (90 очков).

Форварда опережают только Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (95) и Натан Маккиннон из «Колорадо» (91).

Лидер «Лайтнинг» набирает в среднем 1,8 очка за матч и обгоняет по этому показателю обоих канадцев.

Во многом благодаря стабильной игре своего лидера «Тампа» выиграла с 1 января 14 из 16 матчей и лидирует в Восточной конференции.
