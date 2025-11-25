Хоккей-обозрение

The Athletic: Панарин хочет перейти в «Тампу» или «Флориду»

Сегодня, 13:46




Артемий Панарин, Нью-Йорк Рейнджерс

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин хотел бы перейти в «Тампа-Бэй» или «Флориду», сообщает The Athletic. Среди других клубов рассматриваются «Вашингтон», «Каролина», «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелес».

Как отмечает обозреватель портала, варианты с двумя клубами из Флориды сложные в реализации. У обеих команд мало денег под потолком зарплат и им сложно предложить что-то стоящее взамен, чтобы заинтересовать Криса Друри.

Инсайдер Sportskeeda Кэм Робинсон предложил свой вариант сделки с командой Кучерова. «Лайтнинг» могут отдать Оливера Бьёркстранда, выбор в первом раунде драфта 2028 года, пару выборов во втором раунде и хоккеиста вроде Гейджа Гонсалвеса.

Датчанин зарабатывает в год 5,4 млн, но идёт только на седьмом месте в команде по результативности (25 очков). У Гонсалвеса в активе шесть голов и 10 передач.

Панарин выведен из состава «Рейнджерс» 29 января.
