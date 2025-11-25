«Трактор» впервые в сезоне обыграл «Ак Барс»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся в Челябинске, «Трактор» одержал уверенную победу над «Ак Барсом». Поединок завершился со счётом 4:0.
В составе победителей шайбы забросили Григорий Дронов (1-я минута), Виталий Кравцов (15) и Михаил Горюнов-Рольгизер (38, 57).
Подопечные Евгения Корешкова набрали 54 очка и продолжают занимать седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Челябинские хоккеисты на четыре балла отстают от идущего шестым «Салавата Юлаева».
В следующем матче «Трактор» 11 февраля сыграет с «Амуром», «Ак Барс» 12 февраля встретится с «Торпедо».