«Трактор» впервые в сезоне обыграл «Ак Барс» Вчера, 19:12 Автор: Андрей Моисеев









В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся в Челябинске, «Трактор» одержал уверенную победу над «Ак Барсом». Поединок завершился со счётом 4:0. В составе победителей шайбы забросили Григорий Дронов (1-я минута), Виталий Кравцов (15) и Михаил Горюнов-Рольгизер (38, 57). Подопечные Евгения Корешкова набрали 54 очка и продолжают занимать седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Челябинские хоккеисты на четыре балла отстают от идущего шестым «Салавата Юлаева». В следующем матче «Трактор» 11 февраля сыграет с «Амуром», «Ак Барс» 12 февраля встретится с «Торпедо».

Фото: ХК «Ак Барс»















